Patto di collaborazione con il comune tedesco

(Di martedì 19 marzo 2024) GUALDO TADINO - Una dichiarazione di impegno a sottoscrivere un "di amicizia e di" tra ildi Gualdo Tadino e ildi Schwandorf ( Baviera) è stata ufficializzata ieri pomeriggio con la firma dei sindaci delle due città, Massimiliano Presciutti e Andreas Feller. Il documento, basato sulle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali ed in attesa dei passaggi burocratici connessi, si prefigge di fortificare i rapporti tra le comunità, avviati qualche anno fa dai rispettivi istituti scolastici: l’Istituto "Casimiri" di Gualdo Tadino ed il "Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium" di Schwandorf. Le due comunità erano venute a contatto qualche anno fa grazie allo scambio culturale tra gli studenti; poi anche le due Amministrazioni hanno avuto modo di collaborare ed hanno ...

