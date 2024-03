Pastore | «Acerbi | un problema comunicativo che va oltre Riguarda i club»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) Giuseppe, noto giornalista presente dagli studi di “Cronache di Spogliatoio” in diretta su Twitch, ha espresso la sua opinione riguardo il caso Francescoe Juan Jesus. Secondo il collega, ilva ben, eprincipalmente la comunicazione dei. COMUNICAZIONE – Giuseppeesprime così il suo parere sul caso, purtroppo, di giornata: «la questione-Juan Jesus, fa discutere anche il modo di gestire la situazione da parte dell’Inter, che ha fallito qualsiasi tipo di comunicazione. Ilè dire che non c’è, come ha fatto Dimarco dopo la partita, e non capisco neanche perché mandare Dimarco, che non mi sembra essere il miglior comunicatore ...