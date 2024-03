Paperoni pazzi per l' Italia La Borsa è da record | mai così in alto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) È durato qualche minuto. In gergo borsistico è stato testato il picco, ma Piazza Affari per un istante ha fatto sorridere gli azionisti bastonati da anni di crolli repentini, crack bancari e crisi mondiali. Per un attimo l'indice principale, il Ftse Mib, ieri ha agganciato quota 34mila punti. Per la cronaca era il livello toccato nel 2008, anno infausto per i mercati, marchiato dal crollo della banca d'affari Lehman Brothers. Si è trattato solo di un attimo certo, perché lo stesso parametro ha immediatamente fatto marcia indietro e chiuso sostanzialmente a un valore simile alla partenza a 33.940 punti. Certo si è ancora lontani dai 42mila punti sfiorati nel 2007 ma il segnale è forte e chiaro. Le economie dei Paesi del Nord non luccicano, ma quelle del Sud, tra le quali l'ora fanno gola ai grandi fondi internazionali che fanno incetta di capitale di rischio ...