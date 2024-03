(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 –in anticipo per due giocatrici delladi Firenze e Scandicci - Ilaria(Il Bisonte) e Francesca(Savino Del Bene) – che dovranno sottoporsi entrambe a interventi chirurgici al ginocchio. La palleggiatrice de Il Bisonte si infortunò sabato scorso durante la partita con l’Allianz Vero Volley Milano quando, sul 14-14 del primo set, cadde male da un contrasto a rete e fu portata fuori dal campo a braccio dai sanitari. Gli esami clinici effettuati hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro. La ventisettenne marchigiana si sottoporrà nei prossimi giorni all’intervento chirurgico di ricostruzione, per poi cominciare subito la riabilitazione in vista della prossima ...

Pallavolo, stagione conclusa per Battistoni e Villani - Firenze, 19 marzo 2024 – stagione conclusa in anticipo per due giocatrici della Pallavolo di Firenze e Scandicci - Ilaria Battistoni (Il Bisonte) e Francesca Villani (Savino Del Bene) – che dovranno s ...lanazione

Champions League: Conegliano nella tana dell'Eczacibasi per volare in finale - Il sofferto 3-2 dell'andata non è margine sufficiente per le pantere che dovranno dare il massimo per eliminare le campionesse del Mondo in carica. Fischio d'inizio della gara di ritorno domani alle 1 ...tuttosport

Starting Six: Play Off, Champions League e Beach Volley - Si inaugura la rubrica Beach Volley con l’intervista a Paolo Nicolai il quale racconta le proprie ambizioni in vista di una stagione che sarà lunga ed impegnativa che culminerà con i Giochi Olimpici ...corrieredellosport