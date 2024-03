Palermo | disarticolato il vertice della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi | tre arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 I Carabinieri del Comando Provinciale di, alle prime luci dell’alba di oggi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale disu richiestalocale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 3 persone (2 delle quali ristrette in carcere e 1 sottoposta aglidomiciliari), ritenute responsabili, a vario titolo, diassociazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsioni aggravate, consumate e tentate, commesse avvalendosi del metodo mafiose al fine di agevolare l’attività. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte, nel periodo 2021/2023, su delegaD.D.A. diguidata dal ...