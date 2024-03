Osimhen e Traoré non vanno in Nazionale e restano a Napoli ad allenarsi Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2024)non va ine resta aad. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Victornon risponderà alla convocazione della Nigeria: i postumi dell’affaticamento muscolare che hanno costretto Calzona a tenerlo in panchina contro l’Inter, e a non schierarlo anche solo per pochi minuti a San Siro, hanno consigliato la sua esclusione dall’elenco dei convocati dellanigeriana, impegnata nelle due amichevoli con il Ghana e Mali al Grand Stade de Marrakech, in Marocco, rispettivamente venerdì e martedì. Osi, insomma, s’è fermato a Barcellona. è stato esentato dagli impegni della Nigeria: lo staff medico delha spedito alla federazione una relazione sulle sue condizioni fisiche, specificando il problema accusato e ...