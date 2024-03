Orsi | «Acerbi si è infilato in un tunnel | per me sarà squalificato!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)ha commentato l’accaduto trae Juan Jesus, scaturito durante Inter-Napoli. L’ex giocatore si esprime così sulla posizione del difensore nerazzurro.? Fernandocommenta l’accaduto a Radio Radio Sport e News: «Non so cos’ha detto, ma si èdentro une non sa come uscirne. Doveva chiedere scusa. Essendo così scivolosa, non so come comportarmi. Per mesi beccherà una squalifica, sinceramente non mi va di commentare, non mi interessa perché sono cose lontane da me. Combatto tutte le forme di razzismo, che devo fare più di questo. Per combattere le cose a volte il silenzio è meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...