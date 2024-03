Orlando Bloom sulla vita in famiglia | Per me è connessione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) La star di Pirati dei Caraibi e de Il signore degli anelli ha raccontato il suo rapporto con la. In un'intervista al magazine People,ha parlato della suafamiliare con Katy Perry, la figlia Daisy (3 anni) e il figlio Flynn (13 anni), che l'attore ha avuto con l'ex moglie Miranda Kerr. "I momenti inper me significano condividere un pasto insieme. Sedersi a tavola. Uscire a fare una passeggiata o fare nuove esperienze. Sono i giochi, giocare insieme. È. È tenersi per mano e abbracciarsi. E dire alle persone che le ami molto" ha spiegato. Lontano dai riflettori Solitamente i figli della coppia rimangono lontani dai riflettori, anche se Daisy ha partecipato …