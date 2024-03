Ora legale 2024 | quando vanno spostate le lancette

Roma - Con il passaggio all'Ora Legale , le lancette dell'orologio saranno spostate in avanti di un'ora, e si dormirà un'ora in meno. Quest'Anno , il Cambio avverrà in una data particolare: il 31 ... (abruzzo24ore.tv)

Messi non gioca l'amichevole, tifosi di Hong Kong rimborsati - L'argentino era rimasto in panchina per la delusione del pubblico: che ora avrà indietro il 50% di quanto speso a patto di non fare causa ...sportmediaset.mediaset

Svolta societaria per l’Hellas Verona, accordo legale tra Setti e Volpi: “Chiuso il contenzioso” - Boccata d'ossigeno a livello societario per l'Hellas Verona: risolta la controversia tra il patron Maurizio Setti e Gabriele Volpi in seguito all'operazione ...fanpage

Orrore ad Altavilla Milicia, legale della coppia, vicenda tutta da chiarire - “Ho proposto al mio assistito di essere sentito dai magistrati per dare la sua versione di quanto successo nella villa di Altavilla Milicia. Gli ho detto che anche la compagna […] ...blogsicilia