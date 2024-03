Omicidio Giogiò | è iniziato il processo per il 17enne che ha sparato La mamma | “Vogliamo giustizia”

(Di martedì 19 marzo 2024) Napoli, 19 marzo 2024 – Èoggi ilper l’di, il musicista 24enne ucciso quest’estate a Napoli durante una lite scoppiata per caso. Una folla di amici, familiari e semplici cittadini si è radunata davanti al tribunale dei minori, dove questa mattina ladi Giovanbattista Cutolo si troverà faccia a faccia con ilche ha. “, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile”. Lo ha gridato questa mattina al megafono Daniela Di Maggio, ladel 24enne – conosciuto da tutti come, medaglia d’oro al valore civile – ucciso a colpi di pistola il 31 agosto del 2023 in Piazza Municipio. Oggi il“Ucciso ...

Musicista ucciso a Napoli, al via il processo per l'omicidio di Cutolo 'Tutti dobbiamo indignarci, un ragazzo di 1.85 mi è arrivato in una borsetta': ... il clan che mira solo alle gambe, la donna sopravvissuta e le telecamere che non arrivano mai I funerali di Giovanbattista Cutolo: 6mila persone per l'ultimo saluto Giogiò , che suonava nell' ...

Omicidio Giogiò: via al processo per il killer, sit in all'esterno del Tribunale: All'esterno del tribunale per i Minorenni di Napoli una folla di amici, familiari e cittadini di Giogiò Cutolo, il musicista 24enne ucciso lo scorso anno in piazza Municipio. All'interno, sua mamma Daniela si troverà faccia a faccia con il minorenne accusato di aver ucciso a sangue freddo suo ...