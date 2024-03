Oltre il “caso Ramadan“ | Prove di integrazione contro disoccupazione e dispersione scolastica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024)difra i banchile classiche ore di lezione. Dal doposcuola della parrocchia “Fraternità nello studio”, che a gennaio ha sfilato fra le eccellenze lombarde di Hub generazione giovani, ai progetti di inclusione lavorativa con InTec: ecco come Pioltello, la “città degli stranieri“ prova a diventare multietnica. Anche se le polemiche che infuriano dopo la scelta dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih di chiudere per l’ultimo giorno delraccontano che la strada è ancora lunga. "Una decisione perfettamente in linea con le nostre attività in questo campo", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Nelle sue mani c’è la delega al Satellite, il quartiere melting pot che alza il tasso di chi dall’estero si trasferisce qui proiettando la comunità ai vertici nazionali per numeri sulla convivenza. ...