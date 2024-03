Oggi è la Giornata mondiale del servizio sociale | peccato che l’Italia abbia avviato una ‘non riforma’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)è ladel: evviva! Festeggiamo! Tutti i politici a scrivere messaggi sui social con tanto di retorica. Siamo un paese sempre più vecchio e di poveri vecchi malati. Per fortuna che il Governo ha istituito il bonus anziani: un assegno, aggiuntivo all’indennità di accompagnamento, di 850 euro! Ma per quante persone? Meno del 2 per cento degli attuali destinatari dell’assegno di accompagnamento, visto che la “sperimentazione” prevista nel nuovo Decreto parla di soli ultraottentenni in condizioni di “bisogno assistenziale di livello gravissimo” con un Isee “non superiore a 6mila euro”. Ecco, una riforma attesa da oltre 30 anni e che pure conteneva indicazioni molto positive – la Legge 33/2023 “Deleghe al Governo in materia di politiche per le persone anziane” – al ...