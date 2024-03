Oggi e domani si decide il futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024)sono giornate decisive per ildell’inceneritore di Montale: stasera il consiglio comunale di Montale discuterà la mozione del centrosinistra che propone il prolungamento dell’attività dell’impianto esi riunirà l’assemblea dei soci del Cis spa, composta dai tre sindaci di Montale (in foto il sindaco Betti), Agliana e Quarrata, perre sulla proroga. La mozione sull’inceneritore presentata dal centrosinistra col titolo "Linea di indirizzo per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di via Tobagi" è l’undicesimo dei 12 punti all’ordine del giorno della riunione che avrà inizio stasera alle ore 19.30. Ai primi posti dell’ordine del giorno ci sono quattro interpellanze presentate dal centrodestra sulla chiusura temporanea dell’Ufficio postale di Montale ...