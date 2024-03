Notte di sangue a Monza | pestaggio | minacce e rapine Arrestata la baby gang che terrorizzava il centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

19 marzo 2024 – Erano in attività da diverso tempo, circondavano e rapinavano ragazzini. Loro stessi sono giovanissimi. Ma tutto quello che sono sospettati di avere fatto andrà accertato. Intanto sono stati arrestati per due colpi ben precisi, avvenuti questo fine settimana, nel giro di poche ore. Il primo attacco Alle 22.15 di sabato 16 marzo sono giunte diverse chiamate in questura a, che segnalavano un'aggressione sul Ponte dei Leoni. Ad agire diversi giovani, scatenati contro un altro ragazzo. All'arrivo della polizia gli autori dell'aggressione sono fuggiti in diverse direzioni e, mentre una pattuglia soccorreva la vittima, un ragazzo italiano 17enne, sanguinante dopo i colpi subiti allo zigomo e al labbro, l'altro equipaggio si è messo alla ricerca dei fuggitivi. La vittima ha raccontato di essere stata stata aggredita da un ...