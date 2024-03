’Non mi avete fatto niente’ Restare umani nonostante tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Non miniente. Non miniente. Non mitolto niente. Questa è la mia vita che va avanti. Oltre, oltre la gente. Non miniente. Nonavuto niente. Perchéva oltre le vostre inutili guerre. C’è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti. Le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti. Ingressi separati della stessa casa. Miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi. Scambiamoci la pelle, in fondo siamo. Perché la nostra vita non è un punto di vista. E non esiste bomba pacifista. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno unito i loro talenti compositivi e performativi per questa azzeccata ...