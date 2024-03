Non era un’aspirante jihadista | assolta giovane della Val d’Arbia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Siena, 19 marzo 2024 – Giovanissimi. Entrambi avevano sposato la causaJihad, secondo i carabinieri del Ros che nel giugno 2022 fecero un blitz in provincia di Trento e In Val. Lui, 22 anni, viveva infatti al nord nonostante si fosse ’unito’ in moschea con la ragazza albanese, 20 anni ancora da compiere. Sarebbe stato ila tirare dentro la ragazza che era innamorata di lui e che, secondo la procura, l’avrebbe sostenuto nel suo proposito, rendendosi addirittura pronta al martirio in nome dell’organizzazione terroristica, il ’Daesh’. Ieri al tribunale di Trento il gup Gianmarco Giuia ha condannato con rito abbreviato il 22enne, difeso dall’avvocato Marcello Paiar, a 3 anni ed 8 mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e a quanto era stato sequestrato. Il reato è stato riqualificato. La pena è relativa sia ...