“Noi andiamo via” Sorpresa a Uomini e Donne | addio a un pezzo da novanta | scelta vera e propria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024), stando alle anticipazioni del 18 marzo tra trono classico e trono over il pubblico vedrà di tutto nelle prossime puntate. A rivelarle è Lorenzo Pugnaloni, il blogger sempre aggiornatissimo sulla vicende in studio. Partendo dai tronisti, abbiamo già raccontato laclamorosa di Daniele, il successore di Brando. Come riporta l’articolo che trovate qui sotto si è preso un secco no da Beatriz, la corteggiatrice nondal 22enne di Treviso che le ha preferito Raffaella. Anche sul trono di Ida Platano ci sono delle novità. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che la parrucchiera di Brescia è stata protagonista di una nuova discussione con Mario Cusitore. Ed è finita con il corteggiatore napoletano che ha minacciato di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Di nuovo. Da qualche puntata anche Gemma ...