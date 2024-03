Nelle cantine italiane stock in calo dell' 11% in un anno | crollano le giacenze di vini Igp e mosti

(Di martedì 19 marzo 2024) Fortedeida tavola, deiIgp e dei, ma segno meno anche per iDop. Il quadro offerto dal Report Icqrf di Cantina Italia a febbraio 2024 dice checi sono 56,1 milioni di ettolitri di vino e 4,8 milioni di, con unrispettivo del 10,9% e del 31,6% rispetto all'precedente. I segni di un'annata molto complicata come la 2023 sono ormai ben evidenziati nel rapporto. I prodotti Dop perdono il 5,3 per cento In particolare, iDop perdono il 5,3% totale (a 30,8 mln/hl), sia rossi (-6,6%) sia bianchi (-4,1%), iIgp il 14% (a 14,7 mln/hl), con bianchi e rossi che scendono in doppia cifra rispettivamente del ...

