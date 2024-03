NBA | le partite della notte | Minnesota | colpo esterno a Utah | Boston passeggia su Detroit senza Fontecchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Altra nottata NBA in soffitta, con ottogiocate. Vittoria in rimonta per iTimberwolves sul campo degliJazz, che rimangono così in corsa per la prima piazza: nel 104-114 finale è protagonista il solito Anthony Edwards con 32 punti ed una schiacciata irreale su John Collins che entra di diritto nella top 10 degli highlights stagionali. Sempre parlando di primeclasse, vittoria numero 54 stagionale per iCeltics che superano agilmente iPistons,Simonee Cade Cunningham, per 119-94 al Garden;Jayson Tatum, è Jaylen Brown a fare la parte del leone con 31 punti. Quarta vittoria in fila per i New York Knicks, che superano i Golden State Warriors di Steph Curry per 112-119: ...