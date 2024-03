Movida a Napoli | l' ultimo allarme; tante donne nel mirino | «Aumentano gli abusi»

Napoli Chiaia : movida e controlli dei carabinieri in centro. Due coltelli sequestrati , 4 denunce e 1 arresto Notte di controlli nella movida del centro città. I carabinieri della compagnia di ... (puntomagazine)

Inter-Napoli, Juan Jesus denuncia all’arbitro: «Ho ricevuto un insulto razzista da Acerbi» - La partita tra Inter e Napoli è stata caratterizzata da un episodio di razzismo, stando a quanto denunciato dal difensore Juan Jesus all’arbitro La Penna. Il calciatore del Napoli ha riferito che Acer ...mondopalermo

Movida violenta, weekend con 350 controlli effettuati - Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della "Movida", gli agenti dei Commissariati Vomero, Palazzo di Giustizia, San ...ilfattovesuviano

100 carabinieri per la Movida cittadina, controlli a tappeto - Dispiegate in città decine di pattuglie e oltre 100 militari. Il bilancio finale racconta di 17 denunce in stato di libertà, 1 arresto, 15 giovani segnalati ...napolivillage