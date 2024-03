Movida a Napoli, l'ultimo allarme; tante donne nel mirino: «Aumentano gli abusi» - Movida sotto i riflettori, aumentano gli episodi critici e ... Un dato che emerge anche dai centri di assistenza allestiti in questi anni dal Comune di Napoli, proprio per far fronte alla condizione ...ilmattino

Movida a Napoli, l’appello delle mamme: «Salviamo i nostri giovani. Le molestie Normalità» - Feste “a tema” dove si va per sballarsi con fumo, sesso e alcol, ma soprattutto per farsi accettare dagli altri. Non solo da amici o fidanzati, ma da una società ...ilmattino

Inter-Napoli, Juan Jesus denuncia all’arbitro: «Ho ricevuto un insulto razzista da Acerbi» - La partita tra Inter e Napoli è stata caratterizzata da un episodio di razzismo, stando a quanto denunciato dal difensore Juan Jesus all’arbitro La Penna. Il calciatore del Napoli ha riferito che Acer ...mondopalermo