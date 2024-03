Morte Maradona | ecco la data del processo | sono otto gli accusati del reato di omicidio

(Di martedì 19 marzo 2024) Inizio il prossimo 4 giugno a San Isidoro, in Argentina: gli imputatitutti operatori sanitari

Si è aperto il processo presso il Tribunale di San Isidro sulla morte di Diego Armando Maradona , ex calciatore considerato probabilmente il più forte della storia. sulla vicenda è necessario ... (calcioweb.eu)

Ha preso il via il processo legato al decesso di Diego Armando Maradona . Il legale delle figlie: “Necessario scoprire colpevoli e il vero motivo” sulla morte di Maradona è necessario individuare non ... (2anews)

Il processo sulla Morte di Diego Armando Maradona inizierà il prossimo 4 giugno nella città di San Isidro , in Argentina. La data è stata fissata di recente dal Tribunale penale orale n.3, composto ... (sportface)

Morte Maradona, il processo comincerà il 4 giugno a San Isidro - Nuovo capitolo sulla Morte di Diego Armando Maradona. Il processo prenderà il via il prossimo 4 giugno nella città di San Isidro, in Argentina, e potrà fare chiarezza sulla scomparsa del “Pibe de Oro” ...tag24

Morte Maradona, il 4 giugno via al processo a San Isidro - È fissato per il prossimo 4 giugno nella città di San Isidro, in Argentina, l'inizio del processo sulla Morte di Diego Armando Maradona. A decidere la data è stato il Tribunale penale orale n. 3, ...corrieredellosport

Serie C: il Picerno cade a Potenza, occhi sulla finale di Coppa Italia Padova-Catania - Il Potenza è tornato a gioire tra le mura del “Viviani” nella sfida tutta lucana contro il Picerno. Vittoria di misura della squadra di Marchionni grazie al gol di testa di Armini nella prima frazione ...sport.virgilio