Minors Quarrata domina con Mustiatsa Tutte sconfitte le squadre di C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Eccezion fatta che per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, che ha ritrovato vittoria e testa della classifica, è stato un fine settimana da dimenticare per Endiasfalti Agliana, Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano. Nel Play-In Silver di serie B interregionale,manda al tappeto il Campus Varese 100-77. Il team di coach Tonfoni e unsfavillante riscrivono un paio di primati societari: mai nella storia biancoblu erano stati realizzati 38 punti in un quarto e nessun altro prima dell’ucraino era stato in grado di mettere a referto 41 punti in tre periodi. Con questa vittoria convincente, Falaschi e compagni riscattano il k.o. di Gallarate e riagguantano Lucca in vetta con 12 punti. Tabellino: Marini 6,42, Balducci 8, Molteni 15, Falaschi, Calugi, ...