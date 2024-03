Milano | l’Inter in Antimafia | i legami della Curva Nord con la ‘ndrangheta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Venerdì 15 marzo è una data da ricordare per i tifosi del. È infatti il giorno in cui i dirigenti del club sono stati convocati nella commissione consigliaredel comune di. A presentarsi il presidente dell’organismo di vigilanza del club Adriano Raffaelli e il senior security manager Gianluca Camerucci. Che hanno risposto ad alcune domande sullanerazzurra. E sul suo capo Vittorio Boiocchi, ucciso nell’ottobre 2022. Ma anche di Dede Belardinelli, ucciso durante gli scontri del 26 dicembre 2018 prima di Inter-Napoli. E deitra il capo ultras Marco Ferdico con Antonio Bellocco, condannato per mafia e figlio di una dinastia d’eccellenza: quella dei Bellocco di Rosarno. Marco Ferdico e Antonio Bellocco Il Fatto racconta che Ferdico ha ...