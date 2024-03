Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? Gli indizi e le indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – È finita la storia d’amore fra? Non cicertezze, ma stando a quanto rivela il settimanale Chi, sul suo profilo Instagram, sembra proprio che fonti vicine alla coppia abbiano confermato la rottura. Del resto, negli ultimi tempi, la presentatrice tv e l’osteopata non sipiù fatti vedere insieme. Di recenteè andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, sempre Chi l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza. Molto probabile che l’addio tra i due sia stato causato dalla distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di ...