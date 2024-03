Michelin 2024 | in Francia due nuovi ristoranti tre stelle Gli italiani Flavio Lucarini e Aurora Storari conquistano la prima

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 19 marzo 2024) Grande festa per l'uscita della: tantein tutto il paese e belle soddisfazioni anche per l'Italia. Nell'immaginario collettivo (e non solo in quello) Parigi è la capitale francese della gastronomia con una quantità e varietà di grandidifficile da eguagliare, capace di accontentare davvero tutti. Ci sono insegne leggendarie (come la Tour d'Argent, il più antico ristorante di Parigi riaperto nel 2023, o l'Espadon al Ritz Paris di Place Vendôme, anche lui riaperto da poco e neostellato) e frizzanti esempi di bistronomia che sfuggono a qualunque rigida definizione, una forte presenza di chef e locali nipponici che hanno stretto sotto la Torre Eiffel interessanti dialoghi con la gastronomia locale, la grande cucina contemporanea che sfidano l'obbligo ai prodotti di lusso per orientarsi, ...