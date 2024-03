Meno anni e rate più basse per il riequilibrio dei conti ma la Multiservizi è un ?sorvegliato speciale?

(Di martedì 19 marzo 2024) Arriverà venerdì, in consiglio comunale, il via libera definitivo al piano difinanziario pluriennale del Comune di Brindisi, rimodulato secondo le indicazioni...

Belen Rodriguez ha mostra to com'era quando aveva solo 14 anni . Un momento di nostalgia per la conduttrice, influencer e showgirl argentina che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una vecchia ... (today)

Sanità, scontro sui viaggi della speranza: «In 20 anni ridotti del 32%» - a 58.526 nel 2015 e a 49.481 nel 2022 (pari a un Meno 32%, ndr). Non si può certo negare il contenimento del fenoMeno negli ultimi 20 anni, che si è realizzato nonostante il piano di rientro e i tagli ...quotidianodipuglia

Civitanova, i baywatch non vanno più di moda. Cercasi bagnini per l’estate 2024: «Ogni anno turn over del 60%. Lo stipendio Dipende» - Eppure, rispetto al passato, c’è Meno richiesta e attrattività da parte dei giovani ... villaggi turistici. Dai 16 ai 55 anni si può fare il bagnino di salvamento, da noi l’età media è di 24 anni.corriereadriatico

Baywatch, sos brevetti nelle spiagge anconetane: «Iscrizioni in picchiata, sempre Meno giovani» - ANCONA C’è il rischio che sulle spiagge le torrette degli addetti al salvataggio restino sguarnite. Non tanto per la stagione in arrivo, ma per la prossima. La mannaia che sta ...corriereadriatico