Meloni | Europee | spero conferma consensi

(Di martedì 19 marzo 2024) 9.13 "Sarebbe una vittoriare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi. Non è facile mantenere il consenso dopo 1 anno e mezzo di governo".Così la premier, su Rai3, sul voto europeo. Con Mattarella "ottimi rapporti. Non fa mancare mai il sostegno alla nazione. Chi briga per compromettere il rapporto resterà deluso"."Sinistra allo sbando, la riforma del premierato non riguarda Mattarella, ma il futuro". Amici degli evasori? "E' stato anno record nel recupero dell'evasione". Presunti dossieraggi: "Sono la punta di un iceberg".

