Meloni | “Con Mattarella rapporti ottimi Sinistra allo sbando”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 19 marzo 2024) L'intervista di Agorà alla presidente del Consiglio: "Senza più consenso degli italiani rinuncerei a governare. Europee? Per me vittoria sarebbe confermare il voto delle politiche" Idella presidente del Consiglio Giorgiacon il presidente della Repubblica Sergio? "Sono, anzi lo ringrazio perché non fa mai mancare il suo sostegno, non tanto