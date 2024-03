(Di martedì 19 marzo 2024) Un41enne residente nel Varesotto è finito ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e falso. Il dottore avrebbeto di settee falsificato i certificati medici per giustificare i trattamenti non consentiti.

Pubblicato il 27 G Enna io, 2024 E’ l’accusa contestata a un medico che è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di ... (dayitalianews)

L'episodio è successo ad Enna. Il Medico avrebbe abusa to della minorenne che era in cura da lui. Adesso sui social è caccia al nome del sanitario (ilgiornale)

Un Medico di base è stato accusato di aver abusa to di alcune pazienti . In primo grado è stato condannato solo a sei anni perché tre contestazioni, da parte di altrettante donne, sono andate ... (fanpage)

Medico abusa di 7 pazienti, una vittima: “Diceva che per avere l’antibiotico serviva una visita ginecologica” - Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Alessia Menegazzo, il dottore avrebbe abusato sessualmente delle sue pazienti e poi falsificato i certificati medici "segnando sintomi o ...fanpage

A 16 anni abusata sul lettino del dentista di famiglia - Una semplice visita di igiene orale presso lo studio del dentista, un conoscente di lunga data della famiglia, si è trasformata in un'esperienza ...ilfattovesuviano

Ragazza 16enne violentata sul lettino dal dentista di famiglia a Roma. «Ero come paralizzata» - Bloccata sdraiata sul lettino. Una semplice igiene orale nello studio del dentista 63enne - amico di famiglia da anni - si è trasformata in un’ora di molestie per una sedicenne ...ilmattino