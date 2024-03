‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 Taekwondo | pallanuoto e nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 9 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? Nazionale maschile snowboardcross ? E. Balsamo (ciclismo)? M. Bassino (sci alpino) ? Nazionale maschile rugby Atleta della settimana (uomo). Pietro Sighel (short track): dopo essere entrato nella storia di questa disciplina agli ultimi Europei (primo atleta ad imporsi su tutte le distanze olimpiche individuali maschili, in una singola edizione), si è confermato ai Mondiali di Rotterdam. Due straordinari argenti (1.000 metri e staffetta mista), con entrambi gli arrivi decisi al fotofinish (la gara individuale persa per appena 21 millesimi!). E sarebbero potuti essere addirittura tre i podi, se non fosse caduto sui 500 metri, dove purtroppo non ha potuto confermare l’oro iridato dello scorso anno. I ...