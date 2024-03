Mattarella | “Estinguiamo i fuochi di guerra che soffiano dentro e fuori dall’Europa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) “Fino a due anni fa l’Europa viveva non in una Belle Époque ma in un Époque de paix. Che cerchiamo e speriamo di riuscire a difendere, a preservare e ripristinare a pieno eliminando, rimuovendo, estinguendo venti edichel’Europa e accanto l’Europa si stanno manifestando da qualche tempo“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando alla stampa estera a Roma. Quello del Capo dello Stato è stato il terzo riferimento alla pace nel giro di pochi giorni: prima a Cassino, poi il 17 di marzo in occasione della Giornata dell’Unità nazionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.