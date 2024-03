Mary & George | su Sky la coppia che sedusse Giacomo I

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024) Sky ha rilasciato nei giorni scorsi il trailer ufficiale della nuova serie Sky Original. La serie tv è stata realizzata con la vincitrice del premio Oscar e del BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), e con un cast d’eccezione con Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honour). La storia si ispira all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di ScoziaVI e il suo amanteVilliers. A partire dal prossimo 7 aprile la serie tvdebutterà su Sky con sette episodi, pubblicati anche in streaming solo su NOW. Ogni settimana saranno pubblicati due nuovi episodi, che racconteranno un audace psicodramma storico incentrato sulla storia di...