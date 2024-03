Mario Sechi | la vera posta in gioco con Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Vladimiraveva biso gno del voto (farsa) solo per battezzare con il rito dell'investitura “popolare” la sua leadership. La partita “elettorale” è stata il disbrigo di una pratica di intimidazione e violenza (eliminato Alexei Navalny, morto nel carcere del “Lupo Polare”; rinchiuso in cella un altro illustre dissidente, Oleg Orlov, condannato a due anni di prigione), chiusa con la formula del “plebiscito”, un artificio retorico fondamentale per tutti gli autocrati. Aserve per rafforzare il racconto sul “nemico esterno”, il carburante della propaganda di guerra. Lo scopo lo vedremo a breve nel bollettino del conflitto: accelerare l'invio in battaglia di nuove truppe, pianificare un altro assalto (sarà il terzo) di prima-estate in Ucraina, provare a rompere su più fronti la linea dell'esercito di Kiev e costringere tutti ...