Marcignago | auto nel fossato | dentro non c’è nessuno | nel bagagliaio spuntano 20 chili di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024)(Pavia), 19 marzo 2024 - Ventidi. È l'ingente quantitativo di droga che ignoti spacciatori, o più probabilmente corrieri, hanno dovuto abbandonare a bordo dell'sulla quale la stavano trasportando, a causa di un'uscita di strada. I carabinieri della stazione di Bereguardo sono intervenuti nella notte a, lungo la strada Provinciale 11, dopo la telefonata al 112 di un altromobilista in transito che ha visto l'Alfa Romeo incidentata neld'irrigazione che corre parallelo alla carreggiata. Sul posto non sono stati chiamati anche i soccorsi, perché non c'erano feriti a bordo dell', né persone nelle vicinanze. Il guidatore e gli eventuali passeggeri si sono infatti dileguati nel nulla dopo lo ...