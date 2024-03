(Di martedì 19 marzo 2024) "Ultimamente ilera così spettacolare in Europa, non in campionato.ila me, comunque è una...

Marchegiani esalta il Milan di Pioli: ‘Mi piace come gioca, ecco perché’ - `Ultimamente il Milan era così spettacolare in Europa, non in campionato. Come il Milan gioca a me piace, comunque è una squadra che ha tante soluzioni. A volte.calciomercato

Luca Marchegiani, ex calciatore e noto opinionista, ha esaltato il rendimento del Milan in campionato: le sue dichiarazioni - Ospite a Sky, Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del rendimento del Milan di Pioli in campionato: PAROLE – «Ultimamente il Milan era così spettacolare in Europa, non in ...milannews24

Inter dieci e lode nel 2024, la Lega Serie A celebra la marcia dei nerazzurri - Solo vittorie per l'Inter di Simone Inzaghi in questo 2024. Quella ottenuta ieri contro il Bologna è stata la decima di fila in campionato per i nerazzurri, una striscia da record che vale anche il ...fcinternews