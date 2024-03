Manchester United | Ratcliffe | 'Mbappé e Bellingham? Non voglio spendere una fortuna per i big | ma organizzare il club'

Manchester United-Liverpool 4-3 «entrerà per sempre nella storia della FA Cup», ha detto il telecronista di DAZN nel momento stesso in cui l’arbitro ha fischiato la fine. La partita è stato uno di ... (ultimouomo)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul Daily Briefing di Fabrizio Romano, un servizio in abbonamento. Se desideri ricevere via email le ... (justcalcio)

Calciomercato Milan: l’ex Brahim Diaz conquista tutti, sirene dalla Premier per lo spagnolo - ma adesso anche Liverpool e Manchester United si sono aggiunti alla lista. Compleanno Roberto Baggio: il nostro VIDEO di auguri al Divin Codino che compie oggi 57 anni Oggi, 18 febbraio, è ...milannews24

Eriksen si sfoga: "Non sono contento di non giocare, ho parlato con Ten Hag" - Le parole di Eriksen in un'intervista al portale danese Tipsbladet: l'ex Inter non è soddisfatto del minutaggio al Manchester United ...gianlucadimarzio

Diallo, chi è l'italiano che fa impazzire il Manchester United - LONDRA - E così, proprio quando il trucco sembrava essere fallito, il mago, fra lo stupore dei presenti, tira fuori dal cilindro quel coniglio che ormai nessuno più si aspettava di vedere, mandando in ...tuttosport