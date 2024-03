L’ultima favola di Monaco | la principessa e lo scrittore Chi è il nuovo fidanzato di Charlotte Casiraghi

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 19 marzo 2024)e Dimitri Rassam non si vedono più insieme da un pezzo e secondo la stampa francese non sono più una coppia. La loro ultima apparizione insieme risale al 14 ottobre e sono state notate le assenze pesanti di lui a eventi importanti del principato come ilDay lo scorso 19 novembre e le celebrazioni del 14 marzo per i 66 anni di Alberto di. E se non c’è ancora nulla di ufficiale, la stampa d’Oltralpe è certa dell’addio come è certa delamore della. Illazioni che trovano sempre più conferma nelle ultime foto dicon il "" Nicolas Mathieu pubblicate in copertina sull’ultimo numero di Paris Match. La stampa ci va a nozze Nelle immagini,...