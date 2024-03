Lombardia | sostenibilità e innovazione al centro del futuro trasporti

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Assessorato aidi Regioneha organizzato l’evento istituzionale “Ia 360° - Un anno di sfide e undi obiettivi” per parlare dello stato dell’arte del trasporto lombardo. Presenti all’evento illustri personalità del settore e ad aprire i lavori, il governatore della Regione Attilio Fontana, che ha ribadito come

Al via quarta edizione NovelFarm: mercato italiano, clima e acqua: Le iniziative di alcune Regioni, come la Lombardia, e le tendenze che stanno emergendo nella riforma fiscale, fanno ben sperare per un settore che è cruciale per la sostenibilità e la produttività ...

Trasporti, Fiorentini (Enel Italia): 'Situazione da migliorare sulle stazioni di ricarica': ...con una certa pianificazione" riguardo le stazioni di ricarica per i mezzi elettrici pesanti che ad oggi in Lombardia sono 86. Infine, il responsabile Area Nord Affari Territoriali Sostenibilità e ...