(Di martedì 19 marzo 2024) Ospitaletto (), 19 marzo 2024 – Lutto nelgiano: è, questa mattina, il. Aveva 71 anni. L’uomo, rappresentanteConfsal di, papà di tre figli, domenica è stato portato d’urgenza in ospedale a Pavia per un’emorragia cerebrale, ma questa mattina si è spento. I funerali si svolgeranno giovedì 20 marzo, alle 15, nella parrocchia dei Cappuccini, a Casale. La carriera trae sit-inha iniziato la carriera da giovanissimo, quando prese parte al movimento di contestazione giovanile. Diverse le battaglie sostenute e affrontate, in modo particolare quella contro l'Asst di, nel periodo ...

Lodi, morto Stefano Lazzarini: sindacalista battagliero tra scioperi della fame e sit-in - L’uomo, rappresentante della Confsal di Lodi, domenica era stato portato d’urgenza in ospedale a Pavia per un’emorragia cerebrale, ma non ce l’ha fatta ...ilgiorno

Lodi, è morto il sindacalista Stefano Lazzarini: dal movimento operaio agli scioperi della fame durante il Covid - Aveva 71 anni, si è spento martedì mattina al San Matteo di Pavia dopo essere stato colpito da un'emorragia celebrare. Una notizia che ha scosso gli iscritti al sindacato Confsal che l'hanno conosciut ...milano.corriere

Lodi: campane a morto, bandiere a mezz’asta e preghiere - Il vescovo di Lodi Maurizio ha ricordato le persone decedute in quel periodo, molte delle quali non hanno avuto nemmeno i funerali, in occasione della Messa celebrata domenica in cattedrale, dove ieri ...ilcittadino