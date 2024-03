LIVE Zalgiris-Virtus Bologna | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | vincere per arrestare il precipizio

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale diKaunas-, match valido per la trentesima giornata della regular season di. Le V Nere di coach Luca Banchi vanno a caccia di una vittoria in Lituania per riprendere la corsa verso i playoff. Reduce dalle sconfitte con Real Madrid ine Pesaro in campionato lacercherà di rialzarsi a Kaunas andando in cerca di una vittoria che in Europa manca dallo scorso 29 febbraio (87-74 in casa con Valencia). La squadra di coach Luca Banchi occupa attualmente il settimo posto della classifica con un record di 17-12 che garantirebbe l’accesso ...

