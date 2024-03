LIVE – Zalgiris-Virtus Bologna | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilindi, sfida valida per la 30^ giornata dell’di. La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, prima nello scontro diretto con l’Olympiacos e poi contro il Real Madrid, uscendo dalla zona playoff, lontana ora una vittoria. Diventa, quindi, fondamentale strappare una vittoria a Kaunas, sia per ritrovare quel successo che in trasferta manca ormai da oltre due mesi, e sia per sfruttare al meglio una settimana cruciale, con l’ultimo doppio impegno della stagione. Di contro, la squadra di coach Trinchieri, ha perso le ultime tre partite ed è ormai tagliata fuori anche dalla corsa ai play-in, ma rappresenta comunque un’avversaria ostica. La ...

