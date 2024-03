LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | c’è una salita con punta al 18%! Aggiornamenti dalle 14 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella prima secondadeldi. Si parte da Mataro per arrivare a Vallter 2000: per un totale di 187 km. Il percorso si prende un po’ di respiro all’inizio, con un lungo tratto pianeggiante, per poi iniziare a salire con Il Coll de Coubet (9,2 km al 5,5%), a una cinquantina di chilometri dal traguardo, e poi soprattutto l’ascesa finale salire per arrivare a Vallter 2000, dove si toccheranno anche punte del 18%. Anchetutti contro Tadej Pogacar, ma attenzione perché gli altri uomini di classifica o gli ...