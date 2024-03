L’Italia ha il record dei compiti a casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024), uno strumento ritenuto fondamentale nel sistema scolastico italiano dove se ne fa ancora ampio uso, ma non così ricorrente all’estero se non addirittura residuale all’estero. In Italia secondo i dati di diverse indagini statistiche (la più completa è quella Ocse-Pisa che risale al 2018), GLI STUDENTI IMPIEGANO IN MEDIA 8,5 ORE LA SETTIMANA PER FARE I. I più impegnati sono gli studenti delle scule secondarie di primo grado e le superiori. Non sempre il “lavoro“ aè più proficuo, soprattutto in termini qualitativi, rispetto a quello svolto in classe. In Corea del Sud ad esempio, considerata tra i migliori Paese al mondo per il sistema educativo, le ore destinate aisono appena 2,5 a settimana. In Europa gli studenti di Danimarca e Lussemburgo ...