(Di martedì 19 marzo 2024) Lade L'ira di, film dove la giovane protagonista interpretata da Lulu Wilson si ritrova ad affrontare una banda di neo-nazisti, in una missione molto personale e all'insegna della violenza. La giovaneha provato a ricostruirsi una vita e a ricominciare da zero, dopo i traumatici eventi che tre anni prima portarono alla morte del padre, ucciso da quattro neo-nazisti. Da allora la ragazza continua una vita errabonda passando di famiglia adottiva in famiglia adottiva, proseguendo il suo personale allenamento dedito alla sopravvivenza e alla lotta contro una società patriarcale. La protagonista sembra aver finalmente trovato la propria stabilità dopo aver ottenuto ospitalità in caso dell'anziana Elena, che la tratta come fosse una figlia senza farle troppe domande sul suo tormentato passato. Come vi raccontiamo nella ...

L'ira di Becky, la recensione: su Prime Video un action fuori di testa - Nella sua missione di vendetta, si ritroverà a dover sventare un folle piano criminale... Come vi abbiamo raccontato nella recensione de L'ira di Becky, ci troviamo davanti ad un sequel che migliora

