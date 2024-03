L’inchiesta sul presidente del Trapani e la solitudine del giornalista investigativo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) La cosa bella è che, ogni volta che scrivo, c’è sempre chi cerca i mandanti. O chi mi pensa mentre mi aggiro, magari, come in un racconto di Jorge Luis Borges o di José Saramago, tra labirinti di archivi, con infiniti dossier. Ancora, chi sostiene che organizzi riunioni di redazione notturne come sabba, dove chiedo ai miei, magari incappucciati: chi roviniamo, adesso? E invece il mio segreto è questo: vado a letto presto. Bevo il giusto, non fumo, cammino tanto. La vita è fatta di cose semplici. Come il giornalismo. Come nascono le storie? Semplice: si comincia sempre a raccontare ciò che si ha accanto. Perché? Perché vuoi rovinare qualcuno, perché ti fa antipatia qualcun altro, perché vuoi mettere zizzania, hai un partito che te lo chiede, o una lobby o entrambe le cose? No, perché, semplicemente, è interessante. Nascono così le storie, le inchieste: c’è un fatto interessante, ...