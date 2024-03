L’inchiesta di Perugia Il pm Laudati si difende | Mai costruiti dossier Rispondevo a De Raho

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Antonio, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia, non c’era. Ha affidato al suo avvocato, Andrea Castaldo, una nota tecnica da consegnare al procuratore Raffaele Cantone, con la quale spiega la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio nell’ambito delche lo vede indagato, insieme al finanziere Pasquale Striano, per la presunta attività illecita diaggio ai danni di politici e personaggi più o meno noti. Tra i politici, il ministro degli Esteri, Guido Crosetto, dalla cui denuncia ha preso il via l’indagine, arrivata ada Roma, per competenza. La scelta del sostituto procuratore antimafia viene spiegata dallo stesso in una nota: "Dopo la massiccia e incontrollata diffusione di notizie coperte dal segreto istruttorio, ritengo che non ...