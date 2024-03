L’impresa degli Herons | Luchi al settimo cielo | “Mentalità vincente | ora non fermiamoci”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Montecatini (Pistoia), 19 marzo 2024 – Lo aveva detto Andreaalla vigilia dell’ appuntamento delle Final Four di Coppa Italia LNP: "Non andiamo a Roma da imbucati alla festa. Ci andiamo da festeggiati, insieme ad altre tre squadre. Speriamo di essere noi a spegnere le candeline sulla torta". Parole quanto mai profetiche quelle dei numero uno della FaboMontecatini, che dopo averle spente per davvero quelle candeline e aver riportato un trofeo cestistico nella città delle terme dopo oltre un decennio ha ripercorso le tappe di questo incredibile trionfo. Che sensazioni si porta dietro dalla due giorni di Coppa? "Naturalmente sono stati giorni intensi, culminati con l’incredibile gioia finale per un trofeo che non è storico soltanto per la nostra società, visto che è il primo, ma anche per Montecatini, perché nessuna società termale lo ...