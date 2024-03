L’educazione digitale passa da un e-book | “Fake News” da una collaborazione con Virgilio Scuola

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 19 marzo 2024) Il disordine informativo è uno dei molteplici lati oscuri della rete. I social, che hanno avuto il merito storico di unire persone distanti all’interno di un ecosistema, sono uno degli strumenti più utilizzati per diffondere bufale e false narrazioni. Ma l’utente medio ha gli strumenti per riconoscere lee starne alla larga? Il paradigma è di difficile risoluzione. Perché se da una parte le nuove generazioni sono tecnicamente “native digitali” e hanno nella loro faretra culturale ed esperenziale molte frecce da utilizzare e scudi per difendersi, dall’altra parte c’è un’enorme platea di utenti che – ancora oggi – cade nei tranelli della rete. LEGGI ANCHE > Giornalismo e intelligenza artificiale possono convivere? Ed è con questo spirito, unito alla necessità di ordinare una delle mille sfaccettature ...