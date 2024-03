Le vampe di San Giuseppe infiammano Palermo | il video della guerriglia Sassi e bottiglie contro la polizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Ballarò in fiamme ieri sera. Ma anche Kalsa, Oreto, Albergheria. Nei quartieri storici dile forze dell’ordine ha cercato di impedire la pericolosa tradizione delle ‘’ di San, falò o piuttosto piccoli incendi (‘’ in dialetto siciliano’), che secondo il folklore locale vengono accesi la notte tra il 18 e il 19 marzo. E’ stataurbana. I vigili del fuoco, scortati da, carabinieri e guardia di finanza hanno sparato schiumogeno per evitare che la legna ammucchiata prendesse fuoco. Giovani palermitani hanno risposto con sassaiole e lancio di. Nella piazza del quartiere araboKalsa, hanno avuto la meglio i cosiddetti "devoti", che sono riusciti a ...